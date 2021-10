»Der var ingen vinduer. Der var kun myggenet. Og så drønede pesticidflyene hen over hovedet på dem«

Tvind har satset på plantager flere steder på kloden – og har været i konflikt med især bananarbejdere om arbejdsforhold og farlige sprøjtemidler. Det fremgår nu af lækkede dokumenter fra Pandora Papers, at da stridighederne var på deres højeste, skyldte Tvinds plantager penge til banker og andre kreditorer i så stor stil, at det endte i retten i Belize. Det er i denne periode, at Tvinds leder, Mogens Amdi Petersen, ender anklaget for groft underslæb og skattesvig ved byretten i Danmark. Dette er det tredje af fire kapitler om Tvind.