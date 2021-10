Anklager i drabssag fra Rønne: Han fik ikke en chance i voldshelvedet

Efter ekstrem vold blev en ung mand efterladt til at dø på skovbunden uden mulighed for at hjælpe sig selv.

Det mener senioranklager Steen Hansen Saabye, der vil have to brødre dømt for drab på Phillip Mbuji Johansen, der blev erklæret død i Nordskoven en junimorgen sidste år.

»De gav ham ingen reel chance for at overleve. De efterlod ham til at dø med skaderne af den meningsløse vold, de udsatte ham for«, siger han onsdag under sin procedure i Østre Landsret.

De bornholmske brødre er i dag 24 og 26 år, og de har forklaret, at de ville tæske deres ven, fordi han angiveligt forgreb sig på deres mor.

39 læsioner fundet på den døde

Overfaldet skulle ikke være dødeligt, har forsvaret fremhævet. Men det glemmer de hurtigt, og kraftigt påvirket af alkohol og på grund af indestængt vrede udvikler det sig ifølge anklageren.

»Det har slået helt klik. De er gået amok i et sandt voldshelved«e, siger senioranklageren.

Han påpeger, at der stort set ikke var et sted på Phillip Johansen uden spor af volden.

39 læsioner blev fundet på liget, herunder anden- og tredjegradsforbrændinger og mange brækkede knogler. Han blev sparket, tæsket og trampet på, og de tiltalte brugte redskaber såsom ildragere og en granrafte til det, både forsvarere og anklager kalder mishandling.

»De har fortsat uden bekymring for, om han var død eller levende«, siger anklageren.

Undervejs holdt de to brødre to-tre pauser og drak øl, mens deres kammerat tilsyneladende lå bevidstløs på jorden. De sparkede til ham, så han kom til bevidsthed, og fortsatte det, både forsvarer og anklager kalder mishandling.

Senioranklageren kalder det barbarisk, brutalt og ekstremt voldsomt.

Til sidst efterlod brødrene Phillip Mbuji Johansen på stedet efter at have brændt hans mobil og sko. Uden selv at kunne ringe efter hjælp, påpeger anklageren.

»Hvis de virkelig ønskede, at han skulle overleve, hvorfor ringede de så ikke efter hjælp, da de selv kørte væk«, spørger Steen Hansen Saabye.

Han sår tvivl om brødrenes troværdighed og mener, at intentionen om tæsk ’med hvert spark, hvert slag, hvert tramp’ rykkede sig, så de må have indset, at det ville være dødeligt.

Det anfægter forsvarerne, som vil have deres klienter frifundet for drab og i stedet dømt for vold med døden til følge.

I byretten blev de idømt 14 års fængsel hver for drab, men dommen er anket af både de tiltalte og anklagemyndigheden.

Torsdag afgør Østre Landsret sagen.

ritzau