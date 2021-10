Hundredvis på sociale ydelser rejser på ferie stik imod regler

Hundredvis af borgere på dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge er siden juni blevet taget i at rejse på ferie i udlandet.

Det er sket, selv om det er stik imod reglerne om at skulle være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen har en særlig kontrolindsats, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører i landets lufthavne, ført til adskillige hundrede sager de seneste måneder.

Kontrollen har været indstillet under coronapandemien, men blev genoptaget i juni.

Alene i weekenden gav en stikprøvekontrol i Københavns Lufthavn foretaget af STAR’s såkaldte lufthavnstilsyn anledning til mistanke om overtrædelse af rådighedsreglerne i 49 sager.

Siden 1. juni har tilsynet rejst 585 sager på baggrund af 23 kontroller.

Ifølge Berlingske vil langt størstedelen af sagerne blive indberettet til kommunerne og a-kasserne, hvis det ikke allerede er sket.

Risikerer store bøder og tilbagebetaling

Hvis borgere på offentlige ydelser mistænkes for at overtræde rådighedsreglerne, så kan det i sidste ende føre til store bøder og krav om tilbagebetaling af pengene.

Som modtager af sociale ydelser som dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse er det nemlig ikke tilladt at rejse til udlandet uden at melde det til a-kassen eller kommunen først. Men det ser mange ud til at glemme.

Ifølge fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye viser tallene, at ’vi fortsat har et problem’ med socialt bedrageri i Danmark.

I Københavns Kommune kalder beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) antallet af sager ’voldsomt højt’.

Hun mener, at der tydeligvis er behov for at få formidlet reglerne på området endnu bedre.

Ifølge Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, er partiet ikke afvisende over for at skærpe kontrollen på området. Det kan være i form af endnu flere tilsyn og hårdere sanktioner, siger han til avisen.

Også SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, ærgrer sig over resultatet. Han mener dog ikke, at der er behov for at stramme kursen.

»Der er muligheder for både bøder og karantæne, så vi har værktøjerne«, siger han til Berlingske.

Ifølge avisen er der foreløbigt rejst tilbagebetalingskrav for 883.756 kroner på baggrund af 159 ud af de 585 sager siden juni.

Beløbet forventes at stige, i takt med at a-kasserne og kommunerne får behandlet sagerne, oplyser STAR.

