Eksperter: Slettede beskeder kan gendannes, men Mette Frederiksen skal stille sin telefon til rådighed

På de sociale medier trender navnet »SletteMette«, efter at det er kommet frem, at statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes nærmeste medarbejdere som standardindstilling har slettet deres tekstbeskeder efter 30 dage på deres telefon.

Minkkommissionen og Statsministeriet har oplyst, at man nu forsøger at genskabe den umiddelbart slettede kommunikation fra de afgørende dage. Tekstbeskederne kan muligvis kaste nyt lys over, hvem i regeringstoppen, der hvornår vidste hvad om lovhjemlen forud for beslutningen om at aflive alle landets mink og dermed lukke et helt erhverv.