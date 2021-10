Landsret stadfæster drabsdom: Anklager vil have skærpet straffen til to brødre i meget omtalt sag fra Bornholm

Det skal koste to brødre 15 eller 16 års fængsel, at de en juninat sidste år slog deres ven Phillip Mbuji Johansen ihjel med omfattende vold, der havde karakter af mishandling. Det siger senioranklager Steen Hansen Saabye i Østre Landsret i Rønne torsdag, efter at landsretten har fundet brødrene skyldige i drab. Sagen blev genstand for megen opmærksomhed sidste år – blandt andet på grund af drabets brutale karakter.

»Den her sag er blottet for formildende omstændigheder. Der er kun skærpende omstændigheder i den her sag«, siger Saabye.

I byretten sidste år blev brødrene idømt 14 års fængsel hver, men det vil anklageren have skærpet. Torsdag formiddag har landsretten afvist forklaringen fra de bornholmske brødre, der i dag er 24 og 26 år, om at de ikke havde til hensigt at slå Phillip Johansen ihjel.

De måtte have indset, at han ville dø, efter at de i omkring et kvarter blandt andet havde trampet på ham og tæsket ham med en granrafte, så både Phillip Johansens ben og raften brækkede. Undervejs besvimede Phillip Johansen, og to-tre gange, mens han var bevidstløs, holdt brødrene pause, hvor de blandt andet drak øl. Til sidst efterlod de ham i Nordskoven på Bornholm natten til den 23. juni 2020. Phillip Johansen blev fundet livløs af en hundelufter og erklæret død næste morgen. Der blev fundet 39 læsioner på liget, men ingen af skaderne var i sig selv dødelige, har obduktionen slået fast, og det var således den samlede mængde vold, der tog livet af ham.

Særlig grad af hensynsløshed

Forsvarerne har også sagt, at det var mishandling, den 28-årige mand blev udsat for, men det skal slet ikke op i det høje strafniveau, som anklageren påstår. Forsvarerne mener, at straffen bør mildnes i forhold til byrettens dom om 14 års fængsel.

»Min påstand er, at det her skal give højst 13 år. Og derfor siger jeg 12-13 år, fordi den her sag er på vippen«, siger Peter Secher, der er forsvarer for den ældste af brødrene.

Desuden fremhæver Secher, at hans klient ikke tidligere er straffet. Hvis han var dømt for lignende kriminalitet tidligere, ville det kunne tælle som skærpende. Drabet var heller ikke planlagt, pointerer forsvareren, som nævner, at brødrene har sagt, at de alene ville give den dræbte »en lærestreg« for angiveligt at have forgrebet sig på deres mor.

»Anklageren siger, at de udnyttede en værgeløs stilling. Men de holdt netop pauser, når han var bevidstløs. Og Phillip havde afværgelæsioner, så han kunne værge for sig. Derfor synes jeg ikke, at det er rigtige skærpende grunde at bruge«, siger han med henvisning til anklagerens påstand.

Dog bør det skærpe, at der var en særlig grad af hensynsløshed, mener forsvarer Peter Secher.

Den anden forsvarer, Karoline Døssing Normann, fremhæver, at det gør en stor forskel, hvad straffen ender på.

»12, 13, 14 år. Det virker som ingenting eller i hvert fald som meget lidt. Men et helt ekstra år i fængsel er en markant skærpelse«, siger hun med henvisning til tidligere udtalelser fra Højesteret.

Østre Landsret afsiger dom klokken 11 torsdag.

Ritzau/politiken.dk