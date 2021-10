Landsret kender brødre skyldige i drab i meget omtalt sag fra Bornholm

To bornholmske brødre er skyldige i et drab i Nordskoven på Bornholm. Det er dommere og nævninger i Østre Landsret i Rønne kommet frem til, fortæller retsformand Bodil Dalgaard Hammer torsdag formiddag. Samme konklusion lød i byretten sidste år.

Brødrene har alene erkendt vold med døden til følge, som straffes mildere end drab, men den forklaring afviser landsretten.

»De måtte have indset det som overvejende sandsynligt, at han ville dø som følge af den vold«, siger Bodil Dalgaard Hammer.

De tre dommere og ni nævninger var enige om skyldkendelsen.

39 læsioner på liget

Natten til den 23. juni sidste år blev 28-årige Phillip Mbuji Johansen udsat for omfattende vold af de to tiltalte, og han døde som følge af skaderne. Ved Retten på Bornholm sidste år blev brødrene hver idømt 14 års fængsel for drabet på deres ven. Phillip Johansen var blevet udsat for omfattende og forskelligartet vold, blandt andet fik han brændemærker fra ildragere, blev sparket og trampet på.

Det var en hundelufter, som fandt ham livløs i skoven nord for Rønne kort efter klokken 06 om morgenen, og Phillip Johansens liv stod ikke til at redde.

De to bornholmske brødre på i dag 24 og 26 år har forklaret, at de kort inden overfaldet havde fået at vide af deres mor, at vennen havde forgrebet sig på hende. Derfor ville de straffe ham, så han kunne lære, at han aldrig skulle gøre noget lignende igen. Det endte i mishandling, er både forsvarere og anklager enige om.

Der blev fundet 39 læsioner på liget, men ingen af skaderne var i sig selv dødelige, har obduktionen slået fast, og det var således den samlede mængde vold, der tog livet af ham.

Efter skyldkendelsen går henholdsvis anklageren og de to forsvarere i gang med at procedere straf. Her fortæller først senioranklager Steen Hansen Saabye og dernæst forsvarerne Peter Secher og Karoline Døssing Normann, hvilken straf de mener, brødrene bør få for drabet. Der afsiges dom senere torsdag.

Ritzau