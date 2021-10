Med fly og skibe leder Forsvaret efter sømand i høje bølger

Redningshelikoptere fra Forsvaret og fartøjer fra kystredningstjenesten leder torsdag morgen efter en person, der er faldet i vandet ud for Thyborøn, oplyser Forsvarskommandoen, der har været i gang med eftersøgningen siden sent onsdag aften. Der er tale om en sømand, som er faldet over bord fra et mindre fragtskib – også kendt som en coaster.

Alarmen om den forsvundne sømand kom ved 22-tiden, og siden har Forsvaret og Hjemmeværnet forsøgt at finde ham. Det har dog været svære eftersøgningsforhold, fortæller Crister Villekjær, der er presserådgiver ved Forsvarskommandoen.

»Der har været flere meter høje bølger og blæst i nat. Det betyder, at det selv med varmesøgende kameraer er svært at få øje på en mand i vandet«, siger han.

De varmesøgende hjælpemidler er dog en vigtig hjælper om natten.

»Vandet gør det svært selv med de varmesøgende kameraer, fordi man skal fange personen mellem bølgerne. Det er en udfordring. Men det er det bedste værktøj om natten, når øjnene ikke kan bruges«, siger Crister Villekjær.

Tidligt torsdag er Hjemmeværnets Defender-fly sat ind for at lede efter manden. Her er ligeledes varmesøgende kamera, og forhåbentlig kan piloter også spotte manden, når de overflyver vandet. Sømanden er udenlandsk statsborger. Han havde ikke redningsvest på, da han faldt i vandet. Tre helikoptere har været i luften, men de er nu på land igen for at give piloterne pause.

Eftersøgningen finder sted 10-15 sømil fra kysten. Det svarer til mellem 20 og 28 kilometer fra land. Coasteren havde retning mod Sverige og sejler under udenlandsk flag. Det var nået cirka ud for Thyborøn i Nordvestjylland, da sømanden faldt i vandet. Flere skibe fra både kystredningstjenesten og Marinehjemmeværnet deltager i eftersøgningen.

ritzau