Landsret skærper brødres drabsdom til 15 års fængsel

Det har ikke gavnet to bornholmske brødre, at de valgte at anke deres drabsdom til landsretten. Østre Landsret har torsdag set med hårdere øjne end byretten på det drab, de begik i Nordskoven på Bornholm en nat i juni sidste år. De er idømt 15 års fængsel, hvilket er et år mere, end byretten besluttede.

Straffen får de for at have slået deres ven Phillip Mbuji Johansen ihjel på brutal vis. Han blev sparket, trampet på, slået med redskaber og brændemærket, og der blev på liget fundet 39 læsioner som følge af volden.

Brødrene har under retssagen sagt, at de tæskede deres ven, fordi han skulle have udsat deres mor for et overgreb. Men det udviklede sig ifølge anklageren til et voldshelvede, som kostede den 28-årige mand livet.

Ritzau