Med en reference til meget delt øjeblik fra DR2-program fik LA-leder minister til at grine på et ellers alvorligt samråd om PET's lovbrud

Regeringen har en særlig udfordring med slettefrister for tiden. I Statsministeriet har ledende medarbejdere muligvis været for dygtige til at slette sms’er af relevans for Minkkommissionen. Torsdag formiddag skulle justitsminister Nick Hækkerup (S) så redegøre for det diametralt modsatte problem: Politiets Efterretningstjenestes manglende evne til at slette.

Minkkommissionen sneg sig ind på samrådet, som var foranlediget af alvorlig kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Sagerne har den særlige parallel, at landsdommer Michael Kistrup leder arbejdet i begge organer.