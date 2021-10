Mindst 300 brandmænd skal tjekkes for PFOS

Mindst 300 brandfolk skal tjekkes for giftstoffet PFOS i blodet, kunne sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyse på et samråd onsdag.

Nyheden begejstrer formanden for fagforeningen Brandfolkenes Organisation, Keld Rasmussen:

»Vi er himmelhenrykte. Det her er virkelig godt for brandfolk, at de nu kan få vished for, om de har PFOS i blodet«.

Stoffet PFOS mistænkes for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Det har blandt andet været anvendt i brandslukningsskum, og derfor har brandfolk haft nær kontakt til det giftige stof.

I Korsør har 118 borgere fået målt forhøjede PFOS-værdier, efter at de spiste kød fra køer, som græssede nær en brandskole.

Keld Rasmussen frygter, at PFOS i brandskum kan have medvirket til at gøre kolleger syge.

»Vi har fået mange tilbagemeldinger om prostatakræft og bugspytkirtelkræft hos brandmænd i perioden fra 1995 til 2011«, siger han.

PFOS blev forbudt i 2006, men restlagre kunne anvendes frem til 2011.

Bør være historiske blodprøver

Tommy Bækgaard Kjær er formand for Brandfolkenes Cancerforening. Han mener, at en stikprøve af 300 brandmænds blod kun vil give mening, hvis det er historiske blodprøver.

»Så skal man gå tilbage i biobankerne og finde historiske blodprøver, så man kan tjekke indholdet af PFOS på et givent tidspunkt, da den pågældende brandmand arbejdede med brandskum«, siger han.

Hvis man tjekker en brandmands blod i dag, vil det ifølge Tommy Bækgaard Kjær ikke give et retvisende billede. For et eventuelt indhold af PFOS i blodet kan være blevet udskilt over årene, påpeger Tommy Bækgaard Kjær.

Brandfolkenes Organisation har presset på hos myndighederne for at få tjekket brandfolk for indhold af PFOS i blodet. Hvis det skulle vise sig, at brandfolkene i stikprøven har forhøjede PFOS-værdier, vil det ifølge Keld Rasmussen være naturligt at udvide antallet af tjek.

Der er ifølge formanden cirka 4.500-5.000 brandfolk i Danmark, og det omfatter både fuldtids- og deltidsansatte samt frivillige.

»Det er klart, at hvis det viser sig, at der er forhøjede PFOS-værdier, så håber vi, der kan blive iværksat en form for behandling«, siger Keld Rasmussen.

I Korsør vil voksne borgere med forhøjet indhold af PFOS i blodet blive inviteret til at deltage i et videnskabeligt forsøg med et kolesterolsænkende præparat. Håbet er, at præparatet kan øge udskillelsen af PFOS.

ritzau