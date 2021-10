Tre mænd idømt fængsel og udvist: Polsk kvinde blev udsat for grov voldtægt

Tre teenagere på 17, 18 og 19 år kan se frem til flere år bag tremmer og en fremtid uden for Danmark – eller på tålt ophold et sted i landet. Ved Retten i Kolding er de blevet dømt for en grov voldtægt, der fandt sted i en lejlighed i Kolding den 19. januar i år.

Mændene har fået en dom på fire år og seks måneders fængsel samt en udvisning af Danmark for bestandig. Det betyder, at det er forbudt for dem nogensinde at rejse ind i landet igen. De tre er dog alle syriske statsborgere, så det er uvist, om de reelt vil blive vist ud af landet til Syrien. Alternativt kan de komme til at leve i Danmark under forskellige vilkår.

Ved Retten i Kolding er mændene dømt for at have voldtaget en polsk kvinde, da de fra 16.30-tiden den 19. januar truede og tvang sig til samleje med kvinden. Blandt andet truede de hende med en kniv.

I første omgang dukkede kun den 17-årige op i lejligheden, hvor han ifølge anklageskriftet voldtog kvinden. Han foretog herefter et opkald, hvorefter de to andre mænd troppede op på stedet. Ifølge anklageskriftet voldtog alle mændene kvinden i løbet af længere tid, hvorefter de forlod kvinden, der var alene tilbage i lejligheden. I alt skal det have stået på over flere timer frem til omkring klokken 19.00 om aftenen.

En af mændene er ligeledes blevet dømt for at have optaget to videoer af overgrebene. Videoerne delte han med de to andre dømte. Alle mændene ankede på stedet dommen. De vil frifindes eller som minimum have en lavere straf.

