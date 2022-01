»Jeg forsøger, men jeg kan ikke forstå det hele, og det er okay«

Ann Lehmann Erichsen læser fem aviser om dagen på sin iPad Pro. Søndagsavisen gider hun slet ikke. Der er alt for meget »skuespiller taler ud«, »ham her er flyttet hjemmefra« og seks siders »her er en forfatters liv«. Til gengæld gider hun godt at læse om #MeToo og identitetspolitik. Faktisk synes hun, at hun skal. Også selv om hun ikke forstår det hele.

»Jeg tror,at det er så farligt at stå af toget. Også i #MeToo-debatten. Man risikerer, at der bliver meget koldt på den station, man står på. For der kommer ikke et nyt tog. Derfor forsøger jeg, men jeg kan ikke forstå det hele, og det er okay. Det stiller hele tiden krav at leve i sin samtid«, siger hun.