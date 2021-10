»Jeg er ikke herre over, hvordan tingene ser ud«: Mette Frederiksen holder tæt om slettede sms'er

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil fortsat ikke svare på, hvornår Statsministeriet anbefalede hende at have automatisk sletning af sms’er efter 30 dage på sin mobiltelefon.

Og hun mener ikke, at der er noget fordækt i det.

»Jeg er ikke herre over, hvordan tingene ser ud. Jeg er herre over, hvad det er for en politik, som regeringen fører«, siger Frederiksen efter at have holdt tale i FN-byen i København om klima.

Klimaet er dog ikke det eneste, der udfordrer Mette Frederiksen lige nu. Sletningen af sms’er har betydet, at den granskningskommission, der undersøger forløbet omkring aflivningen af alle mink i Danmark, ikke kan se dem.

Sagen handler om, at sms’er på telefonerne fra Mette Frederiksen samt tre embedsfolk i Statsministeriet er blevet automatisk slettet efter 30 dage.

Mette Frederiksen vil heller ikke sige, hvem i Statsministeriet, der rådgav hende om den automatiske sletning. Eller hvornår det skete.

Eksempelvis om det skete før eller efter 3. november sidste år. Det var 4. november sidste år, at Mette Frederiksen på et pressemøde sagde, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Statsministeren henviste til fund af muteret virus blandt smittede mink, som kunne indebære en risiko for, at den kommende coronavaccine ikke kom til at virke.

»Jeg tror allerede, at jeg har svaret på det spørgsmål. Jeg har ikke yderligere kommentarer til mere tekniske spørgsmål omkring det her«, siger Frederiksen.

Spørgsmål: Men er det teknisk i virkeligheden?

»Det, jeg kan henholder mig til, det er, at jeg er blevet rådgivet til at have en automatisk sletning af sms’er på min telefon som statsminister, og det er en rådgivning, jeg har valgt at efterfølge. Jeg har ikke yderligere kommentarer«, siger hun.

Statsministeren tilføjer, at hun går ud fra, at ’Statsministeriet overholder reglerne omkring journalisering af de forskellige kommunikations former, der er’.

Granskningskommissionen har bedt Statsministeriet om at få dem genskabt sms’erne.

Justitsministeriet har oplyst, at justitsminister Nick Hækkerup (S) ikke får slettet sine sms’er automatisk.

ritzau