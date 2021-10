3 ud af 10 kvinder i kommunalpolitik har oplevet seksuel chikane

Knap hver tredje kvinde i kommunalpolitik har oplevet seksuel chikane i forbindelse med deres arbejde, viser en undersøgelse blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer foretaget af Kvinfo.

I undersøgelsen svarer 30 procent af kvinderne, at de en eller flere gange har haft mindst én oplevelse med det, som Kvinfo i spørgeskemaet kategoriserer som seksuel chikane. For de mandlige respondenter er det 16 procent. Eksempelvis svarer 23 procent af kvinderne, at de har fået uønskede kommentarer eller vittigheder om deres krop eller udseende. Det samme gælder for 12 procent af de adspurgte mænd. Imens svarer 13 procent af kvinderne, at de har oplevet uønskede fysiske berøringer, mens det for mændene er 3 procent.

Hvis der skal ske en ændring, og kommunalpolitik ikke skal være præget af seksuel chikane og forskelsbehandling, er det første skridt at erkende, at køn har en betydning, siger Henriette Laursen, der er direktør for Kvinfo, til B.T.

»Forestil dig, at du holder dit livs politiske tale – og så får du efterfølgende kun kommentarer om din krop«.

»Det er det upassende i, at man sommetider kun bliver dømt på ens køn – og ikke på ens politiske kunnen. Det kan ligefrem ende med at skygge for ens politiske synspunkter og holdninger«, siger hun.

Stor forskel på kommentarer

Kvinfos spørgeskema er sendt ud til 2.200 kommunalbestyrelsesmedlemmer. 576 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 26,2 procent. Undersøgelsen viser også, at 21 procent af kvinderne har fået kommentarer om, at de primært eller udelukkende er blevet opstillet eller valgt på grund af deres køn. Det samme gør sig gældende for kun to procent af mændene.

En stor forskel ses også i forskelsbehandling på baggrund af køn. Her svarer 51 procent af kvinderne, at de en eller flere gange har haft mindst én af de oplevelser, Kvinfo i spørgeskemaet kategoriserer som dette. For mændene er det 15 procent. I dag er 67 procent af medlemmerne i kommunalbestyrelserne mænd. Kun en tredjedel er kvinder.

ritzau