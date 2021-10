Det gode vejr skal nydes fredag, inden Danmark bliver delt i to

Den vestlige del af landet kan forvente skyet vejr og regn i weekenden, mens det ser bedre ud østpå. Men først ventes en fredag med godt vejr til hele landet, hvor der langt de fleste steder vil der blive op til omkring 12 til 15 grader. Det fortæller Klaus Larsen, der er vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.

»Det bliver en rigtig flot fredag med masser af sol til alle«, siger han.

Det bliver samtidig »en forholdsvis dejlig dag« at bevæge sig udendørs, fortæller vagtchefen.

Men det er altså med at nyde det gode vejr, så længe det står på. For i løbet af fredag aften og natten til lørdag, vil det begynde at ændre sig lidt. En front med »skyer og lidt regn« vil begynde at bevæge sig ind over særligt Jylland i nattetimerne.

Front deler Danmark

Lørdag vil Danmark ifølge vagtchefen blive »delt lidt op i to«. Den vestlige del af landet vil få skyet vejr med perioder med regn, og i de østlige egne vil der blive mere tørt. Østpå vil der blive op til omkring 15 grader, og vestpå vil der måske blive »et par grader koldere« ifølge Klaus Larsen. I løbet af natten til søndag vil regnen brede sig og også »passere de østlige egne«.

»Søndag bliver igen en dag, hvor landet bliver delt i to. Den vestlige del af landet får skyet vejr og måske en anelse mindre regn i dagtimerne end om lørdagen, men stadigvæk perioder med lidt regn, mens det i de østlige egne godt kan klare lidt op med mulighed for lidt sol«, siger Klaus Larsen.

Måske ser ud til at kunne blive en smule koldere end lørdag. Når det kommer til mandag og tirsdag i næste uge, begynder der at blive åbnet op for »lidt ustadigt efterårsvejr«.

Ugen ventes generelt at byde på dage, hvor der vil være »perioder med lidt regn«, men også dage med »lidt sol og byger«. Temperaturerne ventes desuden at falde til omkring 10 grader.

ritzau