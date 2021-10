Bekymring for forkerte diagnoser får regioner til at droppe aftale med privat demensklinik

Danske Regioner har opsagt en aftale med Demensudredning Danmark, en privat leverandør af udredning for demens, skriver TV2 Østjylland. Beslutningen er taget efter en gennemgang af virksomhedens udredninger af patienter.

Demensudredning Danmark har ifølge Danske Regioner ikke lavet demensudredningerne i overensstemmelse med den kontrakt de to parter har indgået. Det præciserer Danske Regioner over for Ritzau fredag morgen. Desuden er visse retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ikke blevet overholdt.

»Det kan skabe en bekymring for, at der er patienter, som ikke har fået den korrekte diagnose og dermed heller ikke den korrekte behandling«, skriver Danske Regioner i et skriftligt svar til TV 2 Østjylland.

Ifølge regionerne er der i øjeblikket 200-300 patienter i udredning og behandling hos virksomheden. Derudover er mere end 3.000 borgere blevet udredt hos den private leverandør. Alle, der er blevet udredt eller behandlet hos Demensudredning Danmark, bliver kontaktet af deres region. Det gælder først dem, der er i udredning eller behandling nu eller har tid inden for de næste tre uger. Bekymrede patienter eller pårørende bør kontakte egen læge. Her kan de tage en general snak om situationen, anbefaler Danske Regioner.

Har man en henvisning uden at have været til udredning endnu, bliver man visiteret tilbage til sin egen region. Det skriver TV 2 Østjylland.

89.000 menes at være ramt af demenssygdom

Fra januar til sommeren 2020 var Demensudredning Danmark suspenderet. Det skete efter en dialog mellem parterne om kvaliteten af udredningerne. I juni samme år vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at sikkerheden for patienter ikke var i fare. Dermed sluttede suspensionen.

Men knap et år senere, i april 2021, blev regionerne og leverandøren enige om at gennemgå journalerne. Den gennemgang er nu endt med, at regionerne dropper samarbejdet.

Ifølge Demensudredning Danmark er det »Danmarks største private klinik indenfor udredning og behandling af demens«. Direktør og ejer Thomas Lars Lawaetz har ikke ønsket at udtale sig, skriver TV 2 Østjylland.

Det estimeres, at omkring 89.000 danskere er ramt af en demenssygdom, viser tal fra Nationalt Videnscenter for Demens.

