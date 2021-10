Ansatte i Miljøministeriet blev forbudt at slette sms'er

Miljøministeriet bad i maj medarbejdere i departementet, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at sikre materiale mod sletning – herunder specifikt sms’er.

Det blev de bedt om, så det kunne bruges i minkkommissionens arbejde til at udlægge forløbet bag beslutningen om minkaflivning. Det fremgår af et brev fra Miljøministeriet, som Jyllands-Posten har fået indsigt i.

Ifølge avisen bad minkkommissionen ministerier og myndigheder om at sikre væsentligt materiale mod sletning.

Miljøministeriets medarbejdere blev i brevet orienteret om, at kommissionen kunne have brug for at indkræve en betydelig mængde materiale fra de involverede myndigheder.

Et særligt fremhævet afsnit i brevet lyder ifølge Jyllands-Posten:

»I anmodes dog med denne mail om under alle omstændigheder indtil videre ikke at slette eller kassere materiale af mulig relevans for de kommende undersøgelser, hvad enten det findes elektronisk, herunder mails, sms’er mv., eller i fysisk form«.

Jyllands-Posten har spurgt Statsministeriet, om det ligesom Miljøministeriet er blevet bedt om at sikre materialet, men afventer svar. Statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange understreget, at hendes telefon er sat til at slette sms’er automatisk efter 30 dage.

Men hun har indtil nu ikke ville svare på, hvornår og af hvem hendes telefon blev indstillet til sletningen.

Ritzau har flere gange forsøgt at få svar på ovenstående. Statsministeriet henviser i et skriftligt svar til Frederiksens tidligere udtalelser:

»Som Statsministeriet blandt andet har oplyst, er i overensstemmelse med gældende regler, hvis man, for eksempel af hensyn til informationssikkerhed, lagringskapacitet, overblik og så videre, løbende, herunder automatisk efter en bestemt periode, sletter materiale fra sin telefon, så længe journaliseringspligten iagttages«.

»Statsministeriet udtaler sig generelt af principielle grunde ikke nærmere om ministeriets rådgivning til statsministeren eller andre interne drøftelser i Statsministeriet«, lyder det.

ritzau