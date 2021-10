København mistede den gule førertrøje under krisen

At flytte arbejdspladser og vækst fra København til resten af landet har rangeret højt på den politiske dagsorden for både den nuværende og den tidligere regering. Byen er ikke rykket ned ad listen siden starten af den kommunale valgkamp. Og det har ikke gjort noget nævneværdigt indtryk, at København er vokset mindre end resten af landet under pandemien. Det er det stik modsatte af, hvad der skete under finanskrisen for lidt mere end ti år siden.