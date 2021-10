Kommuner beder om national grænse for giftstof i spildevand

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Miljøministeren skal på banen og fastsætte, hvor meget af giftstoffet PFOS der må være i spildevand.

Det mener flere kommuner samt de politiske partier SF og Venstre, som efterspørger nationale grænseværdier for PFOS i spildevand.

Det skriver Jyllands-Posten.

Siden sagen om forurening med PFOS har danske myndigheder skærpet grænseværdierne for giftstoffet i drikkevand og jord.

Men der er ingen grænse for spildevand, selv om PFOS ifølge avisen flere steder vurderes at være årsag til PFOS-forurening i vådområder såsom Vadehavet.

Kommuner kan selv fastsætte en grænse, men det er Slagelse Kommune tilbageholdende med.

»Hvis vi lokalt fastsætter en grænseværdi baseret på vores faglige viden, risikerer man, at en anden kommune fastsætter en anden lavere eller højere grænseværdi afhængigt af deres lokale faglige viden«.

»Det kan skabe konkurrenceforvridning«, siger Jan Michael Jørgensen, der er afdelingsleder i Center for Miljø Plan og Teknik i kommunen.

Esbjerg Kommune har selv fastsat en grænse for spildevandet fra den lokale brandskole, men her er grænseværdien blevet overskredet med 20-670 gange for høje værdier uden konsekvenser.

PFOS har blandt andet være brugt i brandslukningsskum, og stoffet vurderes at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Giftstoffet blev forbudt i 2006, men restlagre kunne anvendes frem til 2011.

Carl Valentin er miljøordfører for SF, og han kalder det uholdbart, at kommuner tøver, ’fordi miljøministeren sidder på hænderne’.

Også Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, mener, at ministeren skal på banen, da PFOS ikke kender til kommunegrænser.

»Det må ikke være sådan, at man med et så farligt stof som PFOS i én kommune kan sætte en grænseværdi, og at der 500 meter nede ad åløbet er en anden kommune og en anden grænseværdi«, siger han til Ritzau.

Miljøministeriet oplyser, at miljøminister Lea Wermelin har ikke haft mulighed for at udtale sig om sagen til Jyllands-Posten.

Ministeriet oplyser til Ritzau, at Miljøstyrelsen ’påtænker’ at lave vejledende grænseværdier for PFOS, når det kommer til virksomheders tilslutning til renseanlægget.

Det er ikke nok med vejledende værdier, mener miljøordfører Jacob Jensen.

»Jeg synes, det må være standarder, som er national betinget, så der er ens standarder for alle kommuner«, siger han.

ritzau