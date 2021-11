»Det er et edderkoppespind. Hvor går pengene hen?«

Tvind lever stadig godt. Både i Danmark og i store dele af verden. Langt hovedparten af Danmarks kommuner køber hvert år ydelser for over 200 millioner kroner fra institutioner med forbindelse til Tvind. Men organisationens brug af studerende som billig arbejdskraft fører til store svigt over for de udsatte beboere på opholds- og bosteder. For en måned siden tvangslukkede socialtilsynet et bosted i Tvind. Samtidig er Tvind større end nogensinde og er nu aktiv i 45 lande fordelt på fem kontinenter. Dette er fjerde og sidste kapitel i historien om Tvind.