To fængslet for knivdrab i Viby

To 19-årige mænd er i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drabet på en 18-årig mand i Viby søndag aften, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

De to mænd er sammen med en tredje mand, der endnu ikke er anholdt, mistænkt for drab på og røveri mod den 18-årige.

»Vi ved, hvem den tredje mand er, og jeg vil opfordre ham til at melde sig selv«, siger specialanklager Jesper Rubow fra Østjyllands Politi.

Politiet fik søndag klokken 21.11 en anmeldelse om et knivstikkeri på Ormslevvej i Viby. Kort efter var flere patruljer og en ambulance på stedet. Men selv om der blev udført førstehjælp på den 18-årige mand, stod hans liv ikke til at redde, oplyste politiet tidligere mandag.

I løbet af søndag aften foretog politiet flere ransagninger og afhørte en række personer. Efterforskningen ledte politiet på sporet af de to 19-årige mænd, som i løbet af natten til mandag blev anholdt omkring Aarhus.

Dommeren efterkom anklagerens ønske om, at grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning, og fordi der mindst er en medgerningsmand på fri fod. Derfor er det ikke muligt at få oplyst, hvad de to mænd forklarede, eller hvorfor politiet mistænker dem for at have begået drabet. Politiet har heller ikke villet fortælle om de nærmere omstændigheder ved drabet eller motivet til det.

De to mænd nægter sig skyldige. Den ene kærede på stedet kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret, mens den anden valgte at tænke over, om han vil gøre det, oplyser Jesper Rubow.

