28.000 kalkuner skal aflives efter fund af fugleinfluenza

Der er bekræftet fugleinfluenza i en sjællandsk dyrebesætning, og derfor skal 28.000 kalkuner slås ned, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Der er tale om en kalkunbesætning ved Sønderupsønder i Slagelse Kommune, og Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen rykker ud tirsdag for at aflive dyrene.

Fødevarestyrelsen fik sent søndag svar på nogle prøver fra »et stort antal« døde kalkuner, og svarene viste, at dyrene var syge med fugleinfluenza. Resten af besætningen slås derfor ned for at undgå yderligere smittespredning.