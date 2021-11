Politiet indfører nye regler i Jomfru Ane Gade – får du karantæne, skal du holde dig væk

Dele af midtbyen i Aalborg – herunder det kendte festområde Jomfru Ane Gade – bliver fra fredag en nattelivszone.

Det betyder, at personer, der har fået et forbud mod at være i nattelivet, ikke må opholde sig i området fra klokken 24.00 til 05.00. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Siden 1. juli har dommere kunnet give personer, der optræder voldeligt i nattelivet eller har våben på sig, en ekstra straf ud over deres normale dom. Det er et forbud mod at tage på bar eller diskoteker og overhovedet være i nattelivszoner.

Politiinspektør Anne Marie Roum Svendsen forklarer, at Jomfru Ane Gade er valgt, fordi der er tæt pakket.

»Nattelivszonen i Aalborg er fastlagt ud fra vores mangeårige erfaring med politimæssige opgaver i byens natteliv. Den tætte koncentration af serveringssteder i særligt Jomfru Ane Gade tiltrækker mange mennesker, og det giver et specielt festmiljø med mange påvirkede personer på et relativt lille område«, siger hun i en pressemeddelelse.

Et forbud mod at opholde sig i nattelivet gælder over hele landet, uanset hvor personen er dømt. Det gælder i to år.

Lignende zoner i København og Aarhus

I København blev der i september indført lignende zoner i flere dele af indre by, og i oktober blev der indført zoner i Aarhus og Randers.

En 24-årig mand fra Nivå var en af de første, der er idømt et forbud mod at bevæge sig ud i nattelivet. Forbuddet gælder i hans tilfælde i ni måneder, oplyste Nordsjællands Politi i starten af oktober.

Har man forbud og bliver taget i en nattelivszone, kan man se frem til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

ritzau