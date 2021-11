Politisk flertal gør det sværere at hvidvaske penge ved oddsmaskiner

Det skal snart være slut med at gå ind i en kiosk eller andre fysiske butikker for at spille på eksempelvis Champions League-kampe anonymt.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er enige om en aftale, så der fra næste år indføres et spilkort.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Spilkortet har til formål at forhindre hvidvask og matchfixing. Samt at beskytte unge og hjælpe mod spilafhængighed. Det forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.

Skatteminister Morten Bødskov (S) har store forventninger til spilkortet.

»Med spilkortet gør vi op med muligheden for at spille anonymt på blandt andet fodboldkampe. Vi stikker dermed en kæp i hjulet på de kriminelle, der bruger denne spiltype som middel til for eksempel at vaske penge hvide«, siger Bødskov i en pressemeddelelse:

»Med spilkortet skal spillerne registrere sig, uanset hvor små beløb de spiller for, og data om deres spil bliver analyseret og indberettet til myndighederne, hvis det virker mistænkeligt«, fortsætter han.

Lottokuponer og skrabelodder er ikke omfattet af kravet om spillekort. Det skal blandt andet sikre, at unge under 18 år ikke får lov til at spille. Ved hjælp af spilkortet bliver det tjekket, om spilleren frivilligt har udelukket sig selv fra pengespil, inden der sættes penge på et spil.

Det bliver desuden tjekket, om spilleren har overskredet en bestemt forbrugsgrænse, spilleren selv har fastsat.

Hos Danske Spil er der allerede lanceret et spilkort. Det hedder Sikkert Spil og skal særligt forhindre børn og unge under 18 år i at spille om penge.

Det betyder, at man skal have sin spil-id som app eller kort, før ens spil kan gå igennem hos forhandleren. Danske Spil har tidligere meddelt, at man ønskede, at Folketinget ville gøre spil-id lovpligtigt hos alle spiludbydere.

ritzau