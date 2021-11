Borgere nær østjysk brand bør søge ind: Røg lægger sig over byen

Borgere i Pindstrup på Djursland opfordres til at søge inden døre tirsdag eftermiddag og aften.

Det skyldes ændrede vindforhold, der indikerer, at røgen fra en brand vil lægge sig lavt over byen og medføre større gener for borgerne.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag ved middagstid.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at borgere i Pindstrup ikke opholder sig unødigt udendørs fra omkring klokken 15.30 og ud på aftenen. Sidst på aftenen ser det ifølge politiet ud til, at vindretningen skifter igen. På det tidspunkt vil røgen atter bliver ledt væk fra byen, der ligger syd for Auning.

Man bør ikke opholde sig direkte i røgen udenfor i længere tid ad gangen, anbefaler sundhedsmyndighederne. De opfordrer samtidig til, at man går indenfor og lukker vinduer og døre samt slukker for ventilationsanlæg, hvis man bliver generet af røgen.

»Hvis man føler ubehag efter at have været i røgen, skal man kontakte egen læge eller vagtlægen. Kontakt kun politi eller alarmcentral ved sværere symptomer«, lyder det fra politiet.

Røgen kommer fra en brand, der i sidste uge opstod på virksomheden Kronospan – Novospan Træindustri i byen.

Branden opstod tirsdag i sidste uge, og brandvæsnet arbejder fortsat på at få slukket den. Vurderingen er, at arbejdet kan afsluttes i denne uge.

På grund af branden er særligt udsatte borgere med lunge- og hjertesygdomme samt børn og voksne med hjerteproblemer i Pindstrup blevet anbefalet at finde et andet sted at bo, mens slukningsarbejdet er i gang.

ritzau