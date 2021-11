Venstre: Ny magtudredning skal føre magt retur til Folketinget

Fakta

Magtudredning

I 1994 besluttede Folketinget at iværksætte et forskningsprojekt, der skulle »belyse folkestyrets funktion i bred forstand, herunder organisationers, bevægelsers og økonomiske magtstrukturers indflydelse i samfundet«. Professor i statskundskab Lise Togeby stod i spidsen for arbejdet, der forløb i perioden 1997-2003 og blev afsluttet med rapporten ’Magt og demokrati i Danmark’.

I februar 2020 foreslog Dansk Folkeparti at igangsætte et nyt arbejde med at få opdateret magtudredningen. Forslaget har vundet bred tilslutning, og i sidste uge vedtog partierne en aftale om at afsætte 20 mio. kr. af den såkaldte forskningsreserve til projektet næste år.

»I forbindelse med de kommende drøftelser af et kommissorium for opdatering af magtudredningen drøftes midler i 2023 hertil«, hedder det videre i aftaleteksten.

