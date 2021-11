Grete Carstensen protesterer mod et solcelleanlæg: Det er træls at blive fremstillet som en, der ikke vil den grønne omstilling

Grete Carstensen fra Norddjurs står i front for en protestgruppe mod et solcelleanlæg. Hun vil meget gerne have sig frabedt prædikatet, at hun ikke vil den grønne omstilling, bare fordi det lander i hendes baghave.