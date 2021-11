Kommune frifindes for erstatningssvar over for mobbet elev

Københavns Kommune er blevet frifundet i en sag om mobning af en skoleelev, og dermed skal kommunen ikke betale erstatning til pigen.

Det oplyser Københavns Byret.

Pigen og hendes forældre havde anlagt sag mod kommunen, fordi de mente, at pigen blev mobbet af sine klassekammerater fra marts 2018, til hun stoppede på skolen i december samme år.

De fremførte, at skolen burde have grebet ind, og at kommunen stod med ansvaret for, at skolen ikke gjorde det, og dermed skal betale erstatning til pigen. Pigen havde krævet 100.000 kroner i erstatning.

Men det afviser byretten.

Dommeren har fundet det bevist, at hun alene blev mobbet fra november til midten af december, hvor pigen stoppede på skolen. Når en elev bliver mobbet, har skolen pligt til at udarbejde en handleplan for, hvad der skal til for at stoppe mobningen, men det gjorde skolen ikke.

Alligevel har hun ikke krav på erstatning, mener Københavns Byret.

Hun har ikke lidt tort, som det kaldes, efter erstatningsansvarsloven. Det handler om, hvorvidt mobningen kunne krænke hendes selv- og æresfølelse, og det kunne den ikke.

Pigen og hendes forældre havde desuden fremført, at det var umenneskelig og nedværdigende behandling, hun blev udsat for, og at det dermed var et brud på Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 3.

Også det afviser byretten. Selv om hun blev mobbet, var det ikke et udtryk for umenneskelig og nedværdigende behandling omfattet af erstatningsansvarsloven.

Det samme gælder FN’s Børnekonvention, som heller ikke er overtrådt.

Derfor er kommunen blevet frifundet, oplyser byretten.

Pigen har mulighed for at anke dommen.

ritzau