Tidligere topfigur i bandemiljøet er anholdt i stor kokainsag

På baggrund af en international arrestordre har spansk politi anholdt en tidligere topfigur i det københavnske bandemiljø. Samtidig har politiet anholdt hans storebror i København. Det er torsdag kommet frem i Københavns Byret.

Her er den 47-årige storebror blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør. De to mistænkes for at deltage i indsmugling af 27 kilo kokain.

Brødrene er beskyttet af et navneforbud, så nærmere oplysninger om deres identitet må ikke oplyses.

Anholdelserne er sket som led i en større efterforskning kaldet ’Operation Hugin’. Her er flere mænd tiltalt for omfattende narkosmugling. Torsdag blev en mand idømt 15 års fængsel i sagen, da han havde valgt at tilstå sin rolle.

De to brødre er sigtet for at have samarbejdet med andre om indsmugling, forarbejdning og salg af de mange kilo kokain. Af sigtelsen fremgår det ikke, hvad den tidligere topfigurs nøjagtige rolle har været.

Men hvad storebroren angår, så mener politiet, at han i Danmark har modtaget penge, som er blevet overført til udlandet, herunder Holland, med henblik på køb og indsmugling af stofferne.

Han er desuden sigtet for i samme forbindelse at have gjort sig skyldig i hvidvask for mindst ti millioner kroner.

Ved retsmødet oplyste forsvarsadvokat Kristian Mølgaard, at den sigtede nægter sig skyldig. Han siger, at han aldrig har haft noget med stoffer at gøre.

På grund af navneforbuddet i sagen er det ikke muligt at komme nærmere ind på, hvilken bandefigur der er tale om. Dog kan det siges, at han for år tilbage blev regnet som en central skikkelse i det københavnske bandemiljø.

Angiveligt har han også været tiltænkt offer i drabsplaner, som en rivaliserende gruppe gik med.

De danske myndigheder arbejder nu på at få lillebroren udleveret til retsforfølgning i Danmark. Storebroren blev af byretten varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage.

ritzau