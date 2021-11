Hjemvendte kvinder får ikke mildere fængsling

Hovedpersonen var ikke selv til stede i Retten på Frederiksberg, men tonede i stedet frem på en storskærm i retslokalet. Den 32-årige kvinde var klædt i en blå Adidas-trøje og en lysegrå hijab, mens hun via en videoforbindelse fra et fængsel fulgte torsdagens retsmøde sammen med sin advokat.

Retsmødet handlede primært om, at den 32-årige kvinde vil væk fra fængslet. Hun landede 7. oktober i Danmark efter at være blevet evakueret fra en fangelejr i Syrien sammen med sine to børn. Kvinden er sigtet efter terrorparagrafferne, og hun blev straks efter hjemkomsten anholdt og varetægtsfængslet i et almindeligt arresthus. Dommeren ved Retten på Frederiksberg pålagde dog anklagemyndigheden at undersøge muligheden for, at kvinden kan komme til at sidde varetægtsfængslet i surrogat af hensyn til de to børn, hvoraf