Landsret skærper straf i sag om kokainfund blandt broccoli og bananer

Østre Landsret har torsdag dømt to mænd i sag om indsmugling af kokain via fragtskibet ’Duncan Island’, oplyser anklager Charlotte Ragus fra Statsadvokaten i Viborg. Mændene blev idømt henholdsvis 14 og 12 års fængsel.

De to blev sammen med to andre mænd dømt i november i fjor. Her blev alle fire straffet med fængsel i 12 år. De fire mænd er bosiddende i Letland, men den ene af de to dømte har under sagen oplyst, at han er russer.

Mændene valgte begge at anke dommene. Det fik anklagemyndigheden til at indgive en modanke mod de to og kræve en højere straf. Men noget gik galt, og for så vidt angår russeren blev modanken indgivet for sent.

»Det er grunden til, at han har fået en lavere straf end den anden. Landsretten sagde, at han burde have haft samme straf, men fordi anken var indgivet for sent, så kan han ikke idømmes en højere straf end i byretten«, lyder det fra Charlotte Ragus.

Kokain fundet blandt broccoli og bananer

Sagen drejer sig om 100 kilo kokain, der 15. februar i fjor blev kastet i vandet fra Skibet ’Duncan Island’ i Langelandsbælt. Skibet var ud over kokain lastet med broccoli og bananer og var på vej fra Ecuador til Sankt Petersborg i Rusland. Svenske myndigheder havde tippet dansk politi om skibet, og i første omgang blev 23 søfolk om bord varetægtsfængslet.

Fire af dem blev tiltalt. Den ene var sømand på ’Duncan Island’. Han var elektriker. Tre andre stod for bjærgningen af de fire sække med kokain, som han kastede i vandet. En af dem var russeren.

Charlotte Ragus fortæller til Ritzau, at man fra anklagemyndighedens side er meget tilfreds med dommen. For retten har sagt god for, at man godt kan differentiere i straffene, selv om de tiltalte er dømt for det samme.

»Dommen er et udtryk for, at anklagemyndigheden ikke nødvendigvis skal følge et princip om ensartethed«, siger hun.

Et sådant princip ville have betydet, at anklagemyndigheden af egen drift skulle have anket sagen mod de to, som valgte af acceptere byretsdommen. Det havde været omkostningsfuldt for statskassen, og landsretten har med sin dom sagt god for, at den vurdering fra anklagemyndighedens side var i orden.

ritzau