Dansk Folkepartis netop genvalgte hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen langer nu kraftigt ud efter partiets ledelse. Det sker efter, at han for nyligt blev fyret som konsulent i partiet.

Over for DR P4 onsdag antydede Martin Henriksen ligefrem, at timingen i fyringen af ham kan skyldes et ønske om at stække hans kommunalvalgkamp.