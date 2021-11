Tre mænd idømt flere års fængsel for at overfalde tilfældig, sagesløs familie i hjemmet

11. januar kort før klokken 19.00 bankede det på døren hos en familie i bydelen Birk i Herning. Da manden åbnede døren, trængte tre mænd ind. Med et baseballbat og et bordben med en metalskive for enden gik de i gang med at smadre familiens inventar, mens børnene skræmte flygtede over til naboen.

Forældrene satte sig til modværge. Manden fik en syv centimeter lang flænge i venstre overarm, og hans hustru fik brækket hånden, før de brutale røvere opgav deres forehavende og stak af. Torsdag er tre mænd dømt for hjemmerøveriet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 25-årig mand blev idømt fem års fængsel, en 40-årig mand fik seks års fængsel, mens en 28-årig mand blev idømt seks og et halvt års fængsel.

»Jeg er naturligvis tilfreds med, at de tre gerningsmænd bliver dømt i overensstemmelse med anklageskriftet«, udtaler anklager Flemming Hother i pressemeddelelsen.

»Retten dømmer dem for egentligt hjemmerøveri og sender dermed også et klart signal om sagens alvor«.

25-årig blev holdt fanget

Mændene forklarede i retten, at de var ude for at inddrive en narkogæld. Men de gik forkert og trængte i stedet for ind hos den sagesløse familie. I tre dage op til hjemmerøveriet blev den 25-årige holdt fanget af de to andre gerningsmænd og udsat for forskellige ydmygelser. Han blev tvunget til at opholde sig i et hundebur i lange perioder og tvunget til at drikke sin egen urin og spise en snotklat. Desuden blev han bundet på hænderne og iført et hundehalsbånd.

Derfor blev de to andre tiltalte foruden hjemmerøveri dømt for frihedsberøvelse og ulovlig tvang. Ifølge Herning Folkeblad forklarede den 28-årige mand i retten, at den 25-årige havde oparbejdet en gæld på 10.000 kroner, som skulle betales tilbage. I jagten på penge pegede den 25-årige mand på børnefamiliens hjem. Han fortalte, at en mand, der skulle bo alene, skyldte ham penge, skriver Herning Folkeblad.

Alle de tre dømte har valgt at tænke over, om de vil anke dommen til landsretten.

ritzau