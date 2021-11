Retsformand brugte 50 minutter på at læse skyldkendelse op. Da hun var færdig, kunne den ene tiltalte glæde sig over frifindelse for forsøg på terror

Københavns Byret har torsdag eftermiddag afgjort, at det var forsøg på terror, da en 26-årig mand købte to pistoler af en agent. En anden mand på 27 år, der gav penge til våbnene, er også dømt i sagen. Anklagemyndigheden mente, at de begge skulle dømmes for at have planer om terror et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet. Men den 27-årige mand er frifundet for anklagen om terrorplaner og kun dømt for at give penge til våben, har nævningetinget afgjort.

Det var 11. december 2019, at den nu 26-årige mand købte to pistoler og lyddæmpere og 100 patroner af en mand ved indkøbscenteret Field’s i København. Hvad den 26-årige dog ikke vidste, var, at manden i virkeligheden var politiets agent. Den 26-årige blev anholdt, og det samme gjorde flere andre i en stor aktion, der resulterede i flere forskellige terrorsager, mens andre blev løsladt.

Den 27-årige mand, der også er dømt i sagen, blev ligeledes anholdt. Han var tiltalt for forsøg på terror ved at have medvirket til købet af de to pistoler, da han dagen inden gav den 26-årige