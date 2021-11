Nedbrud på central togstrækning i København: Tager flere timer at få repareret

DSB kan ikke køre S-tog på en central strækning i København lørdag. Det skyldes en nedrevet køreledning ved Svanemøllen Station, oplyser selskabet.

Konsekvensen er, at der ikke kører S-tog mellem Østerport og Svanemøllen og Hellerup.

Passagerer tilbydes i stedet at sætte sig ind i en af de togbusser, som er indsat.

DSB kan ved 9.30-tiden ikke umiddelbart sige noget om tidshorisonten, da arbejdet med at reparere køreledningen udføres af Banedanmark.

Her oplyser man til Ritzau, at det er vanskeligt at give et præcist estimat, men at det nok vil tage resten af lørdagen at få løst opgaven. Forventningen er, at det vil være overstået søndag morgen.

I DSB anbefaler man kunderne at holde sig orienteret via Rejseplanen.

ritzau