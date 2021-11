Danske kommuner holder fast i kinesiske venskabsbyer

Automatisk oplæsning

19 kommuner i Danmark, der har kinesiske venskabsbyer, vil ikke afbryde samarbejdet med deres partnere.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ballerup havde indtil sidste år også en kinesisk venskabsby, men stoppede det på grund af bekymringer om brud på menneskerettigheder, skriver avisen.

»Der var et håb om, at ved at samarbejde med dem, så kunne vi lære dem gode, demokratiske værdier, men vi må nok indse, at det ikke lykkes, når man ser på deres overtrædelse af menneskerettighederne og forfølgelsen af uighurerne«, siger Jesper Würtzen (S), der er borgmester i Ballerup, til Jyllands-Posten.

Hovedparten af de 19 kommuner, der har et samarbejde med kinesiske byer, mener ikke, at det er en kommunal opgave at forholde sig til.

Flere af byerne peger på gode muligheder for erhvervslivet som en grund til at opretholde båndene til deres venskabsbyer. Eksempelvis har Kolding og Sønderborg helt eller delvist venskabsbyer i landet på grund af Danfoss.

Også Hjørring har et venskabssamarbejde med byen Changchun. Borgmester Arne Boelt (S) forklarer, at venskabsforholdet er til for at fremme et erhvervssamarbejde.

Han mener ikke, at menneskerettighedssituationen er ’den bedste i verden, men som sagt har vi haft et erhvervssigte med samarbejdet’.

De fleste kommuner, som Jyllands-Posten har haft i tale, henviser til Udenrigsministeriet, da de ikke mener, at udenrigspolitik er et kommunalt anliggende.

I et skriftligt svar til Jyllands-Posten skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at danske kommuner altid bør ’overveje, hvem de samarbejder med internationalt, og hvad de samarbejder om’. Han er dog grundlæggende positiv over for venskabsbyer.

»Samarbejdet mellem byer og regioner i Kina og Danmark er baseret på fælles respekt og fælles fordele. Det er en vigtig del af det overordnede, bilaterale forhold«, skriver den kinesiske ambassade i en mail til Jyllands-Posten.

