Ny aldersgrænse for alkoholsalg splitter partier: »Det er en falliterklæring«

Flere partier støtter forslaget om at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol. Men SF går mod strømmen; det er en falliterklæring, at forældre-generationen ikke vil give de unge plads til at gøre deres egen erfaringer, mener partiets sundhedsordfører.