Byret vil løslade 27-årig mand i terrorsag

Københavns Byret har mandag besluttet at løslade en 27-årig mand, der er blevet frifundet i en sag om terror.

Det bekræfter mandens forsvarsadvokat, Jane Ranum.

Torsdag i sidste uge blev den 27-årige frifundet for anklagen om terrorplaner og kun dømt for at give penge til våben.

Manden har siddet fængslet siden anholdelsen i december 2019.

Anklagemyndigheden har kæret afgørelsen til landsretten.

Den 27-årige mand skal fortsat sidde fængslet, indtil landsretten kommer frem til en afgørelse. Jane Ranum forventer, at en afgørelse falder i denne uge, men en dato er endnu ikke fastlagt.

Manden blev anholdt sammen med flere andre i en stor aktion, der resulterede i flere forskellige terrorsager. Nogle af de andre anholdte er blevet løsladt.

Manden var tiltalt for forsøg på terror ved at have medvirket til køb af to pistoler, der skulle være brugt til at udøve terror, da han havde givet en 26-årig mand 7000 kroner.

Den 27-årige har siden nægtet sig skyldig og blev frifundet for forsøg på terror.

Det var den 26-årige, der købte pistolerne, og han er fundet skyldig i forsøg på terror.

Forsvarsadvokat Jane Ranum lægger ikke skjul på sin ærgrelse.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at han ikke kommer ud, nu hvor byretten har taget en beslutning. Men vi håber, landsretten er enig med byretten«, siger Jane Ranum.

»Grunden til, at han har siddet fængslet i så lang tid, er, at han var sigtet for terrorisme. Det er han blevet frifundet for. Så han har siddet fængslet siden anholdelsen, og det er rigeligt«.

Den 27-årige blev dømt efter paragraf 192a, der handler om skydevåben. Han har siddet fængslet siden sin anholdelse i 2019 og har dermed afsonet sin straf.

ritzau