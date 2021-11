Drabstiltalt hævder, at han forsvarede sig mod angribende mor

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Anklagemyndigheden mener, at et knivdrab på en kvinde i Randers i september sidste år havde et religiøst motiv.

Kvinden var ikke rettroende muslim, lyder det blandt andet ifølge anklageskriftet.

Her beskrives drabet som en nøje planlagt handling udført af den dengang 17-årige søn og udtænkt af hans 60-årige far.

Men sønnen, der nu er fyldt 18, har en helt anden udlægning af det skete, da han mandag middag afgiver forklaring i Retten i Randers.

Stille og roligt og med en tolk ved sin side forklarer han, at han den pågældende morgen var stået sent op og lavede morgenmad i køkkenet.

Moren var ifølge den tiltalte fortørnet over, at han stod og lavede mad så sent på dagen.

Det eskalerede og endte ifølge den tiltalte med, at hun tog en køkkenkniv fra en skuffe og begyndte at gå til angreb på sin egen søn.

For at undgå at blive ramt, gik han til modangreb, og det endte ifølge den tiltalte med et blodigt klammeri mellem de to.

Ifølge den tiltalte havde moren fået et anfald, der gjorde, at hun ikke var sig selv.

Han har tidligere beskrevet, at moren ofte var syg og fik anfald. Det var, når hun var påvirket af en dæmon, at anfaldene kom, har den tiltalte forklaret.

Den 18-årige erkender således at have forvoldt morens død, men hævder, at det skete i nødværge.

Familien har afghansk baggrund.

Faren kom til Danmark i 2015 med det ældste af seks børn, som han har sammen med den nu afdøde kvinde.

To år senere kom resten af familien til Danmark.

Den tiltalte beskriver familien som harmonisk. Der var gensidig respekt og kærlighed mellem moren og faren, forklarer han.

Den tiltalte beskriver familien som ”muslimer – men ikke yderligtgående”.

Faren, der endnu ikke har afgivet forklaring i retten, nægter sig skyldig.

De har begge gennemgået en mentalundersøgelse. Den har konkluderet, at de ikke er eller var sindssyge på gerningstidspunktet.

Anklager Philip Møller kræver dem begge idømt fængselsstraf og udvisning af Danmark for bestandigt.

Et nævningeting ved retten behandler sagen over ni retsdage.

ritzau