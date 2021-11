Politiet beslaglægger hundredvis af ulovlige kanonslag

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Syd- og Sønderjyllands Politi har lørdag aften beslaglagt hundredvis af ulovlige kanonslag ved en ransagning i Tinglev.

En person er blevet sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Helt præcist er der tale om 178 fabriksfremstillede kanonslag.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ransagningen er sket på baggrund af politiets indsats mod den seneste tids uro i Aabenraa. Her har der været flere anmeldelser om bilræs og affyring af kanonslag omkring den centrale del af byen.

Det er en gruppe unge mennesker, der skaber utryghed i området, og derfor har politiet sat ind med en større indsats.

»Vi fortsætter den massive indsats for at sikre ro og orden i Aabenraa. Vi tolererer ikke den utryghedsskabende adfærd og griber konsekvent ind over for den«.



Det siger leder af beredskabet ved Syd- og Sønderjyllands Politi politiinspektør Tage Jehn i pressemeddelelsen.

Fra den 15. oktober til i dag har Syd- og Sønderjyllands Politi beslaglagt 293 ulovlige kanonslag i Aabenraa Kommune.

ritzau