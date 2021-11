Voldtægter, ydmygelser og indespærring: Nu bliver overgreb på omstridt kostskole undersøgt

Aalborg Kommune vil starte en uafhængig undersøgelse af Gravenshoved Kostskole, hvor en lang række tidligere elever har klaget over nedværdigende behandling.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Kostskolen blev i oktober anmeldt til politiet, der efterfølgende har startet en undersøgelse af sagen.

Det skete, efter at 31 tidligere elever var gået til kommunen med historier om overgreb, afstraffelser og psykisk vold, der skal have fundet sted på kostskolen.

Ifølge TV 2 Nord lyder vidneudsagnene på, at der blandt andet fandt voldtægter, ydmygelser, vold og indespærring sted på kostskolen.

Kostskolen var fra 1964-1991 et kostskoletilbud, der blev drevet af Aalborg Kommune og det daværende Nordjyllands Amt.

Frem til 1993 var det en selvejende institution, som fortsat havde tilknytning til kommunen. Den lå i Haderslev, og derfor er sagen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det bliver advokatfirmaet HjulmandKaptain, der kommer til at stå for undersøgelsen.

Advokat Niels Vase siger, at det væsentlige i undersøgelsen bliver at undersøge de udsagn, som de tidligere elever er kommet med. En del af det vil afvente politiets undersøgelse i sagen.

»Det er klart, at vi i forhold til delen omkring det faktiske hændelsesforløb vil være afventende i forhold til politiets undersøgelser. Det er der flere grunde til. For det første vil vi ikke forstyrre det igangværende politiarbejde. For det andet har politiet nogle andre og bedre muligheder for at komme til bunds i sagen end en advokatundersøgelse«, siger han i pressemeddelelsen.

ritzau