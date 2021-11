»Jeg har fået den her frygt for, at mænd med stor magt kommer og tager alt fra mig«

Torsdag vedtages en særlov, som sikrer evakuerede afghanere to år i Danmark med fred for Taleban. Men hvad sker der bagefter? Maryam Farzami, 26, sover dårligt: »Jeg har fået den her frygt for, at mænd med stor magt kommer og tager alt fra mig«.