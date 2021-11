Statsminister Mette Frederiksen takker i tirsdagens spørgetime de uvaccinerede danskere, der har bestilt tid til vaccine i lyset af den stigende smitte.

»Jeg har noteret mig, at mange har booket tid til en vaccine de seneste timer. Tusind, tusind tak for at tage positivt imod opfordringen«, siger Mette Frederiksen.

På et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet mandag var retorikken fra Mette Frederiksen kontant over for de borgere, som endnu ikke er blevet vaccineret.