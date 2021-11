Corona er igen en samfundskritisk sygdom – krav om coronapas fra fredag

Et bredt flertal har bakket op om, at covid-19 igen skal betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pause under tirsdagens møde i Folketingets Epidemiudvalg.

Når en sygdom klassificeres som samfundskritisk, kan regeringen indføre restriktioner med hjemmel i epidemiloven.

Alle nye tiltag kræver, at et flertal i Folketingets Epidemiudvalg ikke er imod dem. Men regeringen behøver altså ikke spørge hele Folketinget.

Dermed kan der med kort varsel indføres tiltag såsom krav om coronapas, og det gøres der fra fredag, oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Det kommer blandt andet til gælde i nattelivet og indendørs serveringssteder.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen fortæller desuden til DR, at kravet om coronapas vil gælde for indendørs arrangementer for mere end 200 personer og udendørs arrangementer for mere end 2.000 personer.

Frem til 1. september skulle coronapasset blandt andet vises flere steder i samfundet. Her blev det droppet, da covid-19 kort tid efter ikke længere ville være en samfundskritisk sygdom.

Undersøges igen om en måned

Statussen som samfundskritisk sygdom gælder i foreløbigt én måned, inden den igen skal vurderes. Regeringen havde ellers lagt op til, at definitionen skulle gælde i fire måneder.

Ifølge Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, skal det sikre retssikkerheden, og at den kun benyttes, når der er absolut påkrævet.

»Det er et temmelig vidtgående indgreb. Derfor synes jeg, det er fornuftigt at få efterprøvet beslutningen en gang om måneden«, siger Peder Hvelplund.

Også Venstre mener, at det er en god beslutning, siger sundhedsordfører Martin Geertsen.

»Det har været vigtigt for Venstre, at den periode blev markant kortere, så vi i stedet løbende vurderer situationen, og så vi hurtigt kan fjerne unødige restriktioner«, skriver han i en kommentar.

Covid-19 var en samfundskritisk sygdom fra 10. marts til 10. september.

Det er Folketingets Epidemiudvalg, der beslutter, om en alment farlig sygdom kategoriseres som samfundskritisk. Udvalget, der mødtes tirsdag for at drøfte Epidemikommissionens indstilling, består af 21 medlemmer af Folketinget.

Der må ikke være et flertal i udvalget imod de tiltag, som regeringen kommer med. Socialdemokratiet, SF og De Radikale sidder på 11 af pladserne. Er de tre partier enige om tiltag, kan der derfor ikke være et flertal imod.

