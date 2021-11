Coronapassets genkomst åbner ikke for nye hjælpepakker

Fra fredag skal man vise coronapas, hvis man vil på restaurant, bar og museum.

Men selv om kravet om coronapas genindføres, følger der ikke nye hjælpepakker med til erhvervslivet.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

»Det, at der bliver indført krav om coronapas, er ikke i sig selv noget, der åbner nye hjælpepakker. Fordi coronapasset alene er en forsikring om, at de, der er på din restaurant eller dit museum, har en vaccine eller et negativt coronatest-svar«, siger han.

Ministeren siger, at coronapasset skal gøre det mere trygt at gå ud, men han forholder sig ikke til, om det kan få besøgstallene til at dale i dele af erhvervslivet.

Der har under coronapandemien været en række forskellige hjælpepakker, der skulle understøtte dansk kultur- og erhvervsliv.

Virksomheder, der har en nedgang i omsætningen på 45 procent eller mere, kan dog stadig søge om hjælp til at dække faste omkostninger året ud. Men langt størstedelen er gradvist blevet udfaset, i takt med at smittetallene dalede, og coronapatienternes pres på sundhedsvæsenet lettede.

Man kan få et gyldigt coronapas, hvis man er færdigvaccineret mod coronavirus inden for det seneste år, har været coronasmittet eller har en nyligt negativ coronatest.

Regeringen ønsker, at coronasmittede skal have gyldigt coronapas i et halvt år efterfølgende. Det er en halvering af den tidligere immunitetsperiode.

Det er tirsdag aften ikke meldt ud, om Folketingets Epidemiudvalg har godkendt forkortelsen.

ritzau