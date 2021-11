Coronapassets levetid halveres for smittede

Hvis man bliver smittet med coronavirus, giver det fremover immunitet i et halvt år mod tidligere et år.

Det er Folketingets Epidemiudvalg, der har vedtaget regeringens forslag om at halvere varigheden af coronapasset efter smitte. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet.

Baggrunden for beslutningen er ifølge ministeriet blandt andet nyere viden om, at immunitet for smittede ikke holder så lang tid som hos dem, der er vaccineret. Færdigvaccinerede får coronapas i et år.

Også en anden ændring af coronapasset indføres. Fra fredag, hvor passet atter tages i brug i blandt andet natteliv og på restauranter, skal også 15-årige til at vise et gyldigt coronapas for at få adgang. Tidligere var grænsen sat ved 16 år.

Ved at sænke aldersgrænsen med et år skal yderligere omkring 68.000 personer i Danmark fra fredag vise coronapas. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger i pressemeddelelsen, at der er godt styr på epidemien, men at der er brug for at handle nu på grund af stigningerne i smitte- og indlæggelsestal de seneste uger.

»Jeg er derfor også meget glad for, at et bredt flertal i Epidemiudvalget netop har bakket op om indstillingen fra vores epidemikommission og de uafhængige eksperter om at kategorisere covid-19 som samfundskritisk og at tage coronapasset i brug igen«, siger han.

Det, at coronavirus betegnes som en samfundskritisk sygdom, gør, at regeringen kan indføre en række restriktioner, såsom coronapas. Det kræver dog, at der ikke er et flertal imod det i Folketingets Epidemiudvalg.

Epidemiudvalget består af 21 politikere, heraf sidder regeringspartiet Socialdemokratiet på en tredjedel af pladserne.

ritzau