Nu falder boligpriserne i hovedstaden

For første gang i 18 måneder faldt priserne på huse i Region Hovedstaden fra september til oktober.

Priserne i Region Hovedstaden er dykket med 0,2 procent den seneste måned. Det viser tal fra Boligsiden. Regionen består af 29 kommuner.

Nykredit har korrigeret tallene for sæsonudsving. Blandt andet tager man højde for, at der traditionelt bliver solgt færre boliger i de mørke måneder.

Man skal helt tilbage til begyndelsen af den første coronanedlukning i april 2020 for at finde det seneste prisfald for huse i Region Hovedstaden.

Boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit vurderer, at faldet skal ses i lyset af, at der har været et hæsblæsende tempo på boligmarkedet i store dele af 2020 og 2021.

»Men nu har vi gennem en periode set, at antallet af hushandler er faldende, og det betyder, at der er flere boliger til salg«.

»Samtidig er priserne mange steder kommet op på et niveau, hvor færre kan være med. Det sætter sig i priserne«, siger hun.

Mira Lie Nielsen ser det som et sundhedstegn, at priserne falder efter en lang periode med uafbrudt fremgang.

»Hovedstaden er et område, hvor der har været bekymringer for, at priserne er steget for hurtigt og dermed kunne blive afløst af bratte prisfald«.