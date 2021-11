Dummebøde fik 28-årig til at stjæle nøglekort i postkasser

En 28-årig mand, der anklages for at spille en hovedrolle i en af de hidtil største sager om databedrageri, erkender at have medvirket til svindel. Gennem to til tre måneder tog han rundt til adresser i København for at fiske kuverter med nøglekort til NemID op af postkasser.

Det forklarer manden i Retten i Aarhus, hvor han er en af ni tiltalte i en sag om blandt andet NemID-svindel for op mod 45 millioner kroner.

»Jeg skulle hente nøglekort – jeg lavede flaparbejde«, siger manden med sort, kortklippet hår, grønne bukser og blå T-shirt.

Flaparbejde er ifølge den tiltalte et udtryk for at hente det trefløjede papkort med nøgler til NemID. Kortet udsendes automatisk, når der er færre end 20 nøgler tilbage. Den tiltalte forklarer, at han fik udleveret adresser fra en bagmand, som han ifølge sit eget udsagn arbejdede for gennem to til tre måneder i 2020. Men han vil ikke ud med navnet.

»Jeg vil ikke nævne navne. Jeg vil ikke have problemer«, siger han.

Det var ifølge den tiltalte oplysninger fra keyloggere på biblioteker, der gjorde det muligt at pejle sig ind på, hvornår nøglekortene ville dukke op. Keyloggere registrerer tastetryk, eksempelvis brugernavne og adgangskoder til NemID. Når man har disse oplysninger, kunne man på daværende tidspunkt se, hvor mange nøgler, som var tilbage, og hvornår et nyt kort blev sendt.

»Når der var under 20 nøgler tilbage, skulle jeg selv eller en anden hente kortene i postkasser«, forklarer den tiltalte.

Han benægter at have haft noget at gøre med opsætningen af keyloggere på biblioteker. Det var den unavngivne bagmand, der ifølge den tiltalte stod for det.

Anklagemyndigheden anklager netop den 28-årige for at være en af bagmændene i en kriminel organisation, der organiserede svindlen. Men den 28-årige vil kun erkende at have spillet en mindre, underordnet rolle. Mens han er tavs om bagmandens navn, vil han gerne fortælle hvorfor, han påtog sig opgaven.

»Det var fordi, jeg skulle betale af på en dummebøde«, siger han.

Dummebøden skulle han betale til en »kriminel gruppering«, der afkrævede ham pengene, efter at han havde afsonet en tidligere dom for databedrageri. Han blev i 2019 idømt tre års fængsel ved Retten i Sønderborg for databedrageri for cirka to en halv million kroner.

Sagen fortsætter med de øvrige tiltaltes vidneforklaringer 15. november. Der er afsat 25 retsdage til sagen, og der ventes først dom til februar.

ritzau