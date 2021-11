Med op mod 200 km/t ledte 27-årig mand politiet rundt i Sønderjylland i en 40 minutter lang biljagt

En 27-årig mand fra Tønder havde ikke lyst til at tale med politiet, da han onsdag eftermiddag blev standset i en rutinekontrol på omfartsvejen i Sønderborg. I stedet for at stoppe trådte han på speederen og satte kursen mod nord på Als. Det blev starten på en 40 minutter lang biljagt i det sønderjyske, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bilisten kørte via Augustenborg og Ketting til Guderup. Her lykkedes det i første omgang en politipatrulje at standse den vrangvillige og fartglade bilist. Men det lykkedes ham at stikke af og køre tilbage til Sønderborg.

Herfra gik turen ad Sønderborgmotorvejen mod vest, indtil den 27-årige kørte fra motorvejen ved Søgård og fortsatte ad Flensborg Landevej. Biljagten sluttede i krydset mellem Flensborgvej og Tinglevvej, hvor bilisten blev anholdt. Ingen kom noget til, men to af politiets patruljevogne blev beskadiget.

Undervejs brød den 27-årige en stribe af færdselslovens bestemmelser, og hastigheden nåede op på omkring 200 kilometer i timen på motorvejen og 150 kilometer i timen på landevejen.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvorfor den 27-årige ikke ville tale med politiet.

ritzau