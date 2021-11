Flere anmelder hadforbrydelser – politikere vil justere lov

Politiet har oplevet en stigning i antallet af anmeldte hadforbrydelser fra 2019 til 2020. Sidste år modtog ordensmagten 635 anmeldelser mod 569 året før, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. I 2017 var antallet 446.

En hadforbrydelse er en forbrydelse, for eksempel vold eller trusler, som er motiveret i offerets seksualitet, etnicitet, religion eller lignende.

Ifølge politiinspektør Claus Birkelyng er det ikke til at sige, om stigningen i antallet af anmeldelser bunder i, at der begås flere hadforbrydelser. Det kan også skyldes, at der er kommet mere fokus på fænomenet.

»Én hadforbrydelse er selvfølgelig én for meget, men det er positivt, at flere er opmærksomme på denne type forbrydelser og vigtigheden af at anmelde dem«, siger han.

»Jo flere anmeldelser vi får, jo bedre billede får vi af, hvordan hadforbrydelser fordeler sig på tværs at motivkategorier og kriminalitetstyper. For eksempel kan vi se en stigning i hadforbrydelser begået på nettet i forhold til tidligere år«, lyder det fra Claus Birkelyng.

Det er navnlig racistiske og religiøse hadforbrydelser, som er i stigning, mens forbrydelser motiveret af offerets seksualitet ikke har set en stigning i antallet af anmeldelser.

Følger op på ny lov

Udmeldingen fra Rigspolitiet kommer, samtidig med at regeringen og dens støttepartier er nået til enighed om at ændre straffeloven, for så vidt angår hadforbrydelser.

I dag regnes et såkaldt hadmotiv som en skærpende omstændighed. Af bestemmelsen fremgår det imidlertid ikke, at forbrydelser, som helt eller delvist har et hadmotiv, er omfattet.

Det vil Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten lave om på, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

»Desværre er der fortsat alt for mange, der oplever hadforbrydelser, og der er behov for at sende et meget klart signal om, at vi ganske enkelt ikke vil tolerere nogen former for hadforbrydelser i det danske samfund«, siger justitsminister Nick Hækkerup.

Der er i aftalen ikke lagt op til, at straffen for en hadforbrydelse skal skærpes.

